«При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла

Блекаут у Миколаєві, листопад 2024 року. Містяни провели без світла майже дві доби. Фото: «МикВісті»

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

У коментарі кореспондентці «МикВісті» посадовець запевнив, що міська влада максимально відреагувала на потреби установ і продовжує працювати, щоб убезпечити містян.

— У міського голови кожна нарада починається і закінчується саме з готовності до блекауту, до опалювального сезону і можливих ризиків, — запевняє Віталій Луков.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

За його словами, у місті відпрацювали кілька етапів дій на випадок тривалих відключень електроенергії та теплопостачання. Водночас він визнає, що в умовах війни передбачити ситуацію наперед складно.

— Є декілька етапів і місто відповідно до кожного етапу можливих блекаутів готувалося. Ми маємо зараз періодичне, інколи з порушенням графіка, відключення електроенергії і поки що наявність тепла. В цьому варіанті всі соціальні заклади підстраховані і повинні працювати практично в штатному режимі, — каже посадовець.

Блекаут: етап №1

Дитячі садки та школи

Усі дитячі садки забезпечені альтернативним живленням, розповідає Віталій Луков. Адміністрація закладу зобовʼязана підключати генератори, у разі, якщо світла немає.

— Якщо дитячий садок наповнений дітьми, і ще їх не забрали батьки завідувачі, повинні включити цей генератор. Ми повинні всі розуміти, що є безпосередньо виконавча дисципліна кожного. І завідувач може прийняти рішення не включати, а ліхтариками проводити дітей. Це невірно, тому що коли дітей багато, ліхтариками неможливо забезпечити нормальний порядок і безпеку дітей і батьків, які приходять до цієї діти, і колективу. Тому генератор мають увімкнути, — каже Віталій Луков.

Посадовець додав, що від батьків не повинні вимагати купівлю додаткового освітлення. Усі заклади заздалегідь прозвітували про готовність, і якщо чогось бракує, місто готове допомогти.

— В них (працівників установ, — прим.) був час, і вони прозвітували своєму керівництву про те, що вони готові до таких викликів. А якщо хтось з керівників бачить, що в нього цього немає, він повинен обов'язково попередити. Ми знайдемо можливість забезпечити. Це не проблема, — додає посадовець.

Школи також мають резервні джерела живлення. Проте якщо блекаут триватиме понад дві доби, навчання буде призупинене — як у класах, так і онлайн.

Окремо у пунктах незламності та закладах будуть облаштовані умови, куди діти зможуть приходити, щоб зарядити гаджети і мінімально бути дотичним до навчального процесу.

Лікарні

У міській раді запевняють, що найбільш стійкою зоною соціальної сфери є лікарні. Усі медичні установи забезпечені як резервними генераторами, так практично усюди встановлено сонячні панелі з акумуляцією. Тобто там у нас все спокійно.

Якщо зникне тепло — етап №2

Крім ризику залишитись без світла, існує й інший — лишитись без тепла. Якщо місто залишиться без теплопостачання, Миколаїв перейде у другу фазу дій. Але влада каже — місто має окремі зони, тепло буде забезпечено за рахунок потужніших генераторів та теплових станцій.

— Ми зможемо опалювати невеличкі мікрорайони. В нас є запаси пального в окремих місцях, про які ми не говоримо. Це сотні тонн. Ми думаємо, якщо не поповнювати запаси, то до місяця при повному блокауті, можемо протримати соціальну сферу і основні об'єкти життєзабезпечення людей, — допускає Віталій Луков.

У місті встановлено когенераційні установки на двох котельнях, однак їх недостатньо для повного покриття, додає віцемер.

— Ті мікрорайони, про які я говорю, вони будуть оголошені, де будуть котельні, це зокрема на Космонавтів, там буде тепло достатньо і можна буде обігрітися. Але це вже коли не буде протягом декількох діб електроенергії і тепла, тоді ми будемо переходити на такий резервний етап. Але вони не в усіх районах будуть. На жаль, у всіх районах таке зробити нереально, — запевняє він.

Куди можна звертатись?

По Миколаєву вже розгорнуто 25 пунктів незламності, куди містяни можуть звернутись, аби підзарядити телефони, отримати інформацію чи елементарно зігрітись. Крім того, таку можливість можуть надавати і районні адміністрації.

— У нас всі лежачі, наприклад, у нас на контролі. Соцзахист зі всіма на зв'язку буде об'їжджати цих людей при потребі забирати їх в лікарню, якщо буде холодно. Є транспорт, є бригади спеціальні, є перелік цих людей, — зазначає посадовець.

Нагадаємо, 8 листопада російська армія завдала комбіновану атаку по Україні. Ворожі дрони та ракети були націлені на об'єкт енергетичної інфраструктури. Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що удар став одним з найважчих за весь час повномасштабної війни.

Як стало відомо, тієї ночі Росія повторно знищила Зміївську та Трипільську ТЕС, що вплинуло на втрату генерації в Харківській та Київській областях. Вже 9 листопада обсяг відключень електроенергії в чергах по Миколаєву та області досяг до 12 годин на добу.