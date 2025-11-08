  • субота

Найгірший удар з початку війни: Росія повторно знищила Зміївську та Трипільську ТЕС

Росія під час атаки 8 листопада повторно знищила Зміївську та Трипільську ТЕС, що означає втрату генерації Харківській та Київській областях.

Про це компанія «Центренерго» повідомила у Facebook.

Зазначається, що обстріл у ніч проти 8 листопада був наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. Російські війська використали «небачену раніше кількість ракет і незліченну кількість дронів», які по кілька одиниць на хвилину атакували ті ж самі станції, що були відновлені після руйнівних атак у 2024 році.

«Не минуло й місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі одночасно ворог гатив по всій нашій генерації. Станції у вогні! Ми зупинилися. Нині — нуль генерації. Нуль!» — йдеться у заяві.

Компанія заявила, що всі зусилля щодо відновлення електростанцій були повністю змарновані.

Зазначимо, в ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворожі дрони та ракети були націлені на об'єкт енергетичної інфраструктури. Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що удар 8 листопада став одним з найважчих за весь час повномасштабної війни.

