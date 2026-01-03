На Миколаївщині прогнозують мокрий сніг, морози та ожеледицю. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївській області найближчими днями очікується мокрий сніг, нічні морози та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, у неділю, 4 січня, в області буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, натомість удень можливий дощ, місцями з мокрим снігом. На окремих ділянках доріг прогнозують ожеледицю. Вітер південно-східний, 6–11 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 1°С до 6°С морозу, вдень — від 0°С до +5°С.

У понеділок, 5 січня, збережеться хмарна погода. Вночі можливий невеликий мокрий сніг, удень — незначні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Місцями на дорогах знову очікується ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від –4°С до +1°С, вдень — від –2°С до +3°С.

