За рік у Миколаївській області зафіксували 24 температурні рекорди

Минулого року на Миколаївщині було тепліше, ніж зазвичай.

У 2025 році на Миколаївщині було тепліше, ніж зазвичай, а дощів випало помітно менше від норми.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Як свідчать дані спостережень метеорологів, середня температура повітря за рік становила 11,1–12,8° тепла, що на 1–1,8° більше, ніж у середньому за багаторічний період. Найпомітніше тепло вибивалося з норми в січні, березні та листопаді. Холоднішими, ніж зазвичай, були лютий і травень.

Найспекотнішим днем року стало 9 липня — тоді повітря прогрівалося до 35,7–39,6°. Найбільші морози зафіксували 18–19 лютого, коли температура опускалася до –11,5 –16,1°.

За рік у області зафіксували 24 температурні рекорди — майже всі вони стосувалися максимальної температури.

Опадів випало менше, ніж зазвичай: 269–391 мм, що становить 57–71% норми. Найсухішим був січень, а найбільше дощів випало у травні та жовтні.

Слід нагадати, що у Миколаєві за останні 30 років сніг на Різдво та Новий рік фіксували менш ніж у третині випадків. Найрідше сніг у Миколаєві спостерігали 31 грудня — лише у 7 випадках. При цьому найбільш показовим став 2014 рік, коли сніговий покрив повністю вкрив поверхню ґрунту.