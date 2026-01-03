 2025 рік на Миколаївщині: тепліше за норму і менше опадів

  • субота

    3 січня, 2026

  • 6.9°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 3 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • 6.9° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За рік у Миколаївській області зафіксували 24 температурні рекорди

Минулого року на Миколаївщині було тепліше, ніж зазвичай. Ілюстративне фото: МикВістіМинулого року на Миколаївщині було тепліше, ніж зазвичай. Ілюстративне фото: МикВісті

У 2025 році на Миколаївщині було тепліше, ніж зазвичай, а дощів випало помітно менше від норми.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Як свідчать дані спостережень метеорологів, середня температура повітря за рік становила 11,1–12,8° тепла, що на 1–1,8° більше, ніж у середньому за багаторічний період. Найпомітніше тепло вибивалося з норми в січні, березні та листопаді. Холоднішими, ніж зазвичай, були лютий і травень.

Реклама

Найспекотнішим днем року стало 9 липня — тоді повітря прогрівалося до 35,7–39,6°. Найбільші морози зафіксували 18–19 лютого, коли температура опускалася до –11,5 –16,1°.

За рік у області зафіксували 24 температурні рекорди — майже всі вони стосувалися максимальної температури.

Опадів випало менше, ніж зазвичай: 269–391 мм, що становить 57–71% норми. Найсухішим був січень, а найбільше дощів випало у травні та жовтні.

Слід нагадати, що у Миколаєві за останні 30 років сніг на Різдво та Новий рік фіксували менш ніж у третині випадків. Найрідше сніг у Миколаєві спостерігали 31 грудня — лише у 7 випадках. При цьому найбільш показовим став 2014 рік, коли сніговий покрив повністю вкрив поверхню ґрунту.

Останні новини про: Миколаївський гідрометцентр

Температурний рекорд на Миколаївщині: синоптики зафіксували найвищі показники для 18 листопада
У Миколаєві сніг на Різдво та Новий рік зафіксували менш ніж у третині випадків за 30 років
Продовження снігопаду та сильний вітер: якою буде погода 27 грудня на Миколаївщині
Реклама
Читайте також:
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївський гідрометцентр

Продовження снігопаду та сильний вітер: якою буде погода 27 грудня на Миколаївщині
У Миколаєві сніг на Різдво та Новий рік зафіксували менш ніж у третині випадків за 30 років
Температурний рекорд на Миколаївщині: синоптики зафіксували найвищі показники для 18 листопада

У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман

На Миколаївщині у 2025 році мешканці були без світла понад 350 годин

Першим у 2026 році в Миколаєві народився хлопчик