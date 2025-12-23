У Миколаєві сніг на Різдво та Новий рік зафіксували менш ніж у третині випадків за 30 років

Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті

У Миколаєві за останні 30 років сніг на Різдво та Новий рік фіксували менш ніж у третині випадків.

Про це свідчать дані багаторічних метеорологічних спостережень Миколаївського обласного центру з гідрометеорології.

Зокрема, 24 грудня сніг у місті був у 10 з 30 років. Востаннє його фіксували у 2021 році. У період з 2022 по 2024 роки снігового покриву на Святвечір не спостерігали.

На Різдво, 25 грудня, сніг у Миколаєві лежав 9 разів за 30 років. Після 2016 року сніжне Різдво також фіксували лише один раз — у 2021 році.

Найрідше сніг у Миколаєві спостерігали 31 грудня — лише у 7 випадках. При цьому найбільш показовим став 2014 рік, коли сніговий покрив повністю вкрив поверхню ґрунту.

Коли був сніг у Миколаєві на свята: підсумки за 30 років, інфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

У коментарі «МикВісті» представниця Миколаївського гідрометцентру заступник начальника Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Валентина Гур'єва зазначила, що у північних районах області, зокрема в Первомайському районі, сніговий покрив фіксували частіше.

— Ми фіксуємо лише ті випадки, коли сніг лежав на поверхні ґрунту й затримався. Якщо він одразу тане або не вкриває всю поверхню, такий сніг не вважається сніговим покривом, — зазначила вона.

За її словами, у Миколаєві для вимірювання висоти снігового покриву встановлено три постійні снігомірні рейки на метеомайданчику, а також використовують переносні рейки на маршрутах, після чого визначають середній показник.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.