Зеленський анонсував заміну керівників ОДА у 5 регіонах
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:39, 03 січня, 2026
-
Президент Володимир Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах.
Про це він повідомив у соцмережах у суботу, 3 січня.
Йдеться про Вінницьку, Дніпровську, Полтавську, Тернопільську, Чернівецьку області. За словами президента, коло кандидатур визначили, а рішення мають ухвалити завтра. Він сподівається, що нові керівники почнуть роботу вже з наступного тижня.
— Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати, — зазначив президент.
Раніше повідомлялось, що Денис Шмигаль може стати першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики, відповідну посаду йому запропонував президент Володимир Зеленський.
Останні новини про: Володимир Зеленський
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.