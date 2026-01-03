 У 5 регіонах України будуть нові очільники ОВА, — Зеленський

Зеленський анонсував заміну керівників ОДА у 5 регіонах

У 5 регіонах України будуть нові очільники ОВА. Ілюстративне фото: Офіс президентаУ 5 регіонах України будуть нові очільники ОВА. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах.

Про це він повідомив у соцмережах у суботу, 3 січня.

Йдеться про Вінницьку, Дніпровську, Полтавську, Тернопільську, Чернівецьку області. За словами президента, коло кандидатур визначили, а рішення мають ухвалити завтра. Він сподівається, що нові керівники почнуть роботу вже з наступного тижня.

— Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати, — зазначив президент.

Раніше повідомлялось, що Денис Шмигаль може стати першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики, відповідну посаду йому запропонував президент Володимир Зеленський.

