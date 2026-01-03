Зеленський запропонував Шмигалю посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики

Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики. Фото: Офіс президента

Денис Шмигаль може стати першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики, відповідну посаду йому запропонував президент Володимир Зеленський.

Про це глава держави повідомив у суботу, 3 січня.

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 січня, Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити міністерство оборони України. Тоді президент зазначив, що чинному очільнику оборонного відомства Денису Шмигалю планують запропонувати інший напрям роботи в системі державного управління.

— Зустрілися з Денисом Шмигалем. Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб, — зазначив президент.

За словами Зеленського, він вже провів консультації з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та розраховує на підтримку парламенту щодо призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Світлани Гринчук, яка фігурує у справі про корупцію, з посади міністерки енергетики України.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

18 листопада суд відправив під варту колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетиці.

А вже 19 листопада Верховна рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Згодом голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

Вже вранці 28 листопада детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки на квартирі тоді ще чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Після цього, на тлі обшуків, він написав заяву про відставку. Одразу після звільнення «Українська правда» із посиланням на внутрішні джерела повідомила, що ексголова ОП вимагав від президента Володимира Зеленського усунути Василя Малюка, бо той «прогледів» спецоперацію «Мідас», а тому не захистив його.