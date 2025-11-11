  • вівторок

Клуб

Операція «Мідас»: НАБУ оголосили підозру сімом учасникам у справі про корупцію в енергетиці

НАБУ і САП затримали 5 осіб і встановили керівника злочинної організації. Фото: НАБУ, САПНАБУ і САП затримали 5 осіб і встановили керівника злочинної організації. Фото: НАБУ, САП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру сімом членам злочинної організації у справі про корупцію в енергетиці.

Про це повідомляється на офіційних сайтах НАБУ та САП.

Нагадаємо, слідство вважає, що фігуранти справи вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Наразі у порядку статті 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких:

  • бізнесмен – керівник злочинної організації;
  • колишній радник міністра енергетики;
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
  • чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

  • Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);
  • Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);
  • Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);
  • Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

