Запорізька АЕС втратила живлення від однієї високовольтної лінії, — міненерго
Світлана Іванченко
11:30, 03 січня, 2026
Вночі 3 січня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.
Про це повідомили в міністерстві енергетики.
У відомстві зазначили, що за час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово пошкоджували лінії живлення ЗАЕС, що спричинило 12 блекаутів на станції, останній з яких стався менше ніж місяць тому.
«Крім того, росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації, — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Україна і Росія погодилася на локальне перемир'я для ремонту лінії електропередач поблизу ЗАЕС.
