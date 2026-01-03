Запорізька АЕС втратила живлення від однієї високовольтної лінії, — міненерго

На Запорізькій АЕС знеструмлена одна високовольтна лінія. Ілюстративне фото: AP

Вночі 3 січня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.

Про це повідомили в міністерстві енергетики.

У відомстві зазначили, що за час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово пошкоджували лінії живлення ЗАЕС, що спричинило 12 блекаутів на станції, останній з яких стався менше ніж місяць тому.

«Крім того, росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Україна і Росія погодилася на локальне перемир'я для ремонту лінії електропередач поблизу ЗАЕС.