 Україна і Росія погодилася на локальне перемирʼя для ремонту лінії електропередач поблизу ЗАЕС

Тимчасово окупована Запорізька АЕС. Фото: «Укренерго»Тимчасово окупована Запорізька АЕС. Фото: «Укренерго»

Поблизу Запорізької атомної електростанції розпочався ремонт лінії електропередач після чергового локального припинення вогню.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів.

Гроссі подякував обом сторонам за згоду на нове тимчасове «вікно тиші» для відновлення передачі електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції.

Нагадаємо, під час російської атаки вночі 13 грудня Запорізька атомна електростанція знову понад годину працювала на дизельних генераторах.

Головне сьогодні