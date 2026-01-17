 Запорізька АЕС починає ремонт резервної лінії

Поблизу Запорізької АЕС домовилися про тимчасове припинення вогню для ремонту лінії

На Запорізькій атомній електростанції знову розпочинають ремонт резервної лінії електропередачі. Ілюстративне фото: APНа Запорізькій атомній електростанції знову розпочинають ремонт резервної лінії електропередачі. Ілюстративне фото: AP

На Запорізькій атомній електростанції знову розпочинають ремонт резервної лінії електропередачі, яку 2 січня пошкодили російські військові.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

У відомстві зазначили, що їхні спостерігачі були направлені до району лінії фронту, щоб забезпечити тимчасове припинення вогню поблизу важливого об’єкта. Це вже четвертий випадок, коли в районі ЗАЕС оголошують локальне перемир’я для проведення робіт, необхідних для ядерної безпеки.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, найближчими днями українські енергетики почнуть ремонт лінії електропередачі напругою 330 кіловольтів, яка була пошкоджена та відключена через бойові дії.

Через це пошкодження найбільша атомна електростанція Європи наразі залежить лише від однієї робочої магістральної лінії на 750 кіловольтів, що створює додаткові ризики для її стабільної роботи.

Раніше повідомлялося, що російські війська розмістили військову техніку та озброєння безпосередньо поблизу ядерних реакторів Запорізької атомної електростанції, а також використовують територію станції для запуску безпілотників.

