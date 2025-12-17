Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Будівництво очисних води для Миколаєва, фото «МикВсті»

Нещодавно Миколаїв отримав довгоочікуваний водогін, який вже сьогодні дозволяє подавати на місто воду якіснішу від тієї, яка була у кранах миколаївців ще два місяці тому. Зараз вода надходить з річки Південний Буг. Але щоб забезпечити майже півмільйонне місто водою якості питної потрібно було побудувати ще нові очисні споруди. Розглядалися різні проєкти та джерела фінансування, зрештою — кошти виділили з державного бюджету.

«МикВісті» відвідали місце, де відбувається забір води, яка через новий водогін подається на Миколаїв, та будівництво нових водоочисних споруд. Коли місто отримає якісну воду у кранах та яким буде тариф — читайте у нашій статті.

Як виглядає місце, яке качає воду для Миколаєва?

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«28 серпня перші 5 тисяч кубів води пішли у Миколаїв», — згадує голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин. А вже повноцінна офіційна подача централізованого водопостачання з нового водогону почалася 7 жовтня 2025 року.

Ми стоїмо біля річки Південний Буг. Саме у тому місці, звідки беруть воду для Миколаєва.

«Вода звідси береться чотирма величезними тисячними трубами, протяжністю майже 700 метрів, і переходить до насосної станції», — пояснила начальниця Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області Наталія Жадан.

Місце забору води для Миколаєва, річка Південний Буг, фото «МикВісті»

Далі ми перемістилися до першої насосної станції — однієї з трьох існуючих, які качають воду з річки та подають її на Миколаїв. Вона знаходиться чотири метри під землею і залита монолітним бетоном. Фактично усі три насосні станції антишахедні, каже Сергій Сухомлин.

Насосна станція, фото «МикВісті»

Голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин, фото «МикВісті»

Насосна станція, фото «МикВісті»

Насосна станція, фото «МикВісті»

Насосна станція, фото «МикВісті»

Насосна станція, фото «МикВісті»

Для безперебійної роботи під час відключень електроенергії насосні станції забезпечили генераторами та сонячними панелями, каже Наталія Жадан.

«Сонячні панелі на 1,5 мегавата — це одне з джерел додаткового живлення нашої насосної станції. Плюс у нас стоїть два величезних генератори на 1400 кіловатів кожен. Це дозволяє в блекаут працювати постійно», — пояснила вона.

Сонячні панелі, фото «МикВісті»

Сергій Сухомлин додав, що під час будівництва водогону ретельно обирали тип труб, оскільки це також допомагає заощаджувати на використанні електроенергії. Якщо просто, то це працює наступним чином: коли місто прокачує воду по водогону, насоси працюють проти гідравлічного опору — тобто проти того, наскільки «важко» воді рухатися трубою. Відповідно чим менший опір, тим менше енергії для насосів потрібно.

«Ми рахували, що ця труба, яка застосована на цьому водогоні, за 20 років зекономить Миколаєву на електроенергії приблизно 1,5 мільярда гривень. Це тільки тип труби», — уточнив голова Державного агентства відновлення.

Насосна станція, фото «МикВісті»

Коли миколаївцям обіцяють якісну воду у кранах?

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредитні кошти Європейського інвестиційного банку, ще частину мав надати уряд Данії у якості грантової підтримки.

На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів, пояснювала раніше у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова. Тому, пояснила вона, аби забезпечити місто якісною водою потрібно було втілити «тимчасове рішення» та «довгострокове рішення»:

«тимчасове рішення» — це запуск нового водогону з модернізованими водоочисними спорудами, які є у міста. Кошти на їх модернізацію має виділити держава. Це дозволить запустити у крани миколаївців очищену воду, але ще не якості питної.

«довгострокове рішення» — це будівництво нових водоочисних споруд. Кошти на це виділяє Європейський інвестиційний банк (кредит) та уряд Данії (гранти). На реалізацію цього проєкту потрібно кілька років і це має допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Насосна станція, фото «МикВісті»

Але від цієї ідеї відмовились, пояснив «МикВісті» голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин. Побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

— Миколаїв вже приблизно 7 чи 8 років в проєкті (ЄІБ, — прим.) по будівництву очисних для міста. Ми неодноразово зустрічалися з датчанами, з Європейським інвестиційним банком. Це дійсно класний проєкт, але на сьогодні місто Миколаїв просто фізично не може дати гарантію по цьому кредиту, у зв'язку з тим, що бюджет обмежений. І тоді було прийнято рішення, в тому числі за рахунок економії по цьому проєкту, побудувати очисні для міста Миколаєва. Те, що ми сьогодні побачимо (нові водоочисні для Миколаєва, — прим.), до січня підрядник має запустити першу чергу. Тобто якість води значно покращиться вже з січня, — сказав Сергій Сухомлин.

Але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року, додав до його слів генеральний директор підрядної компанії «Автострада» Дмитро Троєкуров.

— Ми до кінця року плануємо запустити перший ступінь очистки води. А в кінці першого кварталу (2026 року, — прим.) ми плануємо вже доналаштувати систему повністю для роботи на реагентах, оскільки воно має бути передбачено. Тобто в кінці першого кварталу буде повний запуск очисних, — сказав він.

Генеральний директор підрядної компанії «Автострада» Дмитро Троєкуров, фото «МикВісті»

Після цього, каже голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин, миколаївці отримають воду у кранах питної якості.

— Це будуть абсолютно повноцінні очисні для Миколаєва. Але ми розуміємо, щоб ця вода дійшла до споживача і він міг спокійно її пити з-під крана, то потрібно зробити ще дуже багато роботи безпосередньо місту, самому водоканалу. Бо ще потрібна заміна труб, комунікацій. Але після запуску цих очисних, у кінці березня воду можна буде просто пити. вона буде абсолютно гарної якості, — сказав Сергій Сухомлин.

Однак, додав він, місто все ж може за бажання взяти кредит ЄІБ і витратити ці кошти, наприклад, на додаткове обладнання.

— Питання у тому, що Миколаїв з Європейським інвестиційним банком хоче також зробити проєкт очисних. І це може бути додаткове обладнання, додатковий блок будівництва. Тут ніяких проблем немає. Але на сьогодні тих очисних, які сьогодні будуються для Миколаєва, після здачі в кінці першого кварталу, буде достатньо, щоб забезпечити місто якісною водою. Вже це обладнання розраховане на воду з Інгульця, воно може очищати солону воду і все інше, — пояснив Сергій Сухомлин.

Якщо казати мовою цифр, то будівництво водогону спочатку оцінювали у 8,8 мільярда гривень. Але реалізувати проєкт вдалося дешевше — за 6,3 мільярда гривень.

Зекономлені 2,5 мільярда гривень спрямували на три додаткові проєкти:

будівництво нових очисних споруд;

будівництво очисних споруд каналізації для Нової Одеси;

будівництво фотоелектричної станції на першій насосній станції водогону.

Як саме очищатимуть воду нові очисні?

Нові очисні споруди наразі вже готові на 80%. Їх обладнують мікрофільтрами DynaDisc, що «дозволить досягти високого ступеня механічної фільтрації», кажуть в Миколаївській ОВА

DynaDisc використовують у країнах ЄС, зокрема у Швеції та Німеччині. Фактично це перший «фільтраційний бар’єр», який забирає з води основний бруд ще до того, як вона потрапляє на подальше очищення.

В основі цієї технології — обертові мікрофільтри у вигляді дисків, які вкриті дуже дрібною сіткою. Вода проходить крізь ці диски, а всі механічні забруднення затримуються на їхній поверхні. Коли фільтр забруднюється, система автоматично промиває його, не зупиняючи роботу очисних споруд. Це означає, що процес очистки є безперервним і стабільним.

Будівництво очисних води для Миколаєва, фото «МикВсті»

Техніка компанії «Автострада», фото «МикВісті»

Будівництво очисних води для Миколаєва, фото «МикВсті»

Але крім механічних мікрофільтрів, нові очисні споруди передбачають:

попереднє дозування активованого вугілля, що адсорбує органічні забруднення й прибирає запах та присмаки;

корекцію pH сірчаною кислотою для забезпечення стабільних параметрів води;

окиснення та знезараження перманганатом або гіпохлоритом натрію;

коагуляцію та флокуляцію, під час яких домішки укрупнюються для подальшої фільтрації;

остаточне знезараження та накопичення у резервуарах, після чого вода спрямовується на чинні міські очисні споруди.

«Сама ж система очищення керуватиметься автоматично, відстежуючи 18 параметрів якості води в режимі реального часу та самостійно регулюючи кількість реагентів, забезпечуючи стабільний результат і оптимальну витрату матеріалів», — пояснили в ОВА.

Техніка компанії «Автострада», фото «МикВісті»

Чи платитимуть миколаївці за воду більше після будівництва очисних?

Далі ми розмістилися на діючі водоочисні споруди водоканалу. Зараз там тривають роботи з заміни фільтруючого матеріалу, що має підвищити рівень очистки води Зокрема, водоканалу надали 2,8 тисячі тонн кварцового піску для заміни на фільтрувальних установках. Але цей процес є складним, оскільки вимагає вручну перезавантажувати близько 100 тонн матеріалу. Паралельно у резервуарах фільтрів повністю замінюють облицювальну плитку.

Діючі очисні «Миколаївводоканала», фото «МикВісті»

Там нас зустрів тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора «Миколаївводоканалу» Василь Тельпіс. За його словами, вже сьогодні якість води наближена до Державних стандартів України.

— Усю воду, яка сьогодні надходить з Нової Одеси, ми обробляємо і подаємо на місто. Ми чекаємо, коли добудується нова станція, тому що зараз вода практично відповідає ДСТУ, але ще є два показники за якими не відповідає встановленим нормам. Я сподіваюсь, що коли завершиться будівництво очисних споруд, то і ці показники будуть в нормі, — додав Василь Тельпіс.

Тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора «Миколаївводоканалу» Василь Тельпіс, фото «МикВісті»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попросив водоканал озвучити попередню вартість тарифу на воду. Після чого виконуючий обов’язки гендиректора водоканалу сказав, що наразі це зробити важко.

— Ми ще не можемо сказати точний тариф, бо не знаємо скільки потрібно буде реагентів, а це ще залежить від того, якої якості буде вода. А ще це додаткові витрати по електроенергії, бо буде насос, який качатиме сюди воду. Тому ми повинні будемо ще зробити технологічну карту, регламенти і тоді будемо бачити, скільки реагентів ми витрачатимемо на 1 куб води, — сказав Василь Тельпіс.

Після чого Віталій Кім сказав підрахувати водоканалу орієнтовний тариф на воду за грудень або він створить комісію, яка займеться цим питанням.

— Я попрошу вас дати мені розрахунок, виходячи з теперішньої якості води, щоб ми розуміли, який нас очікує тариф. Вам вже треба починати рахувати, бо якщо не зробите в січні розрахунок, то я створю комісію, яка буде рахувати разом з вами, — сказав він.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин, фото «МикВісті»

У відповідь на це Василь Тельпіс повідомив, що водоканал все ж має попередні розрахунки тарифу.

— Ми приблизно вже порахували. Ми не змінювали тариф з 2021 року, він зараз такий і працює. Ми порахували всі витрати, враховуючи витрати електроенергії і тому подібне, які підвищилися. На сьогоднішній день куб води буде до 100 гривень, — сказав він. — Зрозуміло. Багато. Дайте розрахунок. Ми будемо з цим працювати, — відповів Віталій Кім.

Зараз у Миколаєві діє тариф, який встановили ще у січні 2022 року. Він становить 34,044 гривні за кубометр води: 17,532 гривні водопостачання, 16,512 гривні за водовідведення.

Очільник Держагентства відновлення Сергій Сухомлин одразу додав, що «вартість самої води буде менша з наступного року, коли запрацюють сонячні електростанції». За його словами, собівартість води також зменшать частотні перетворювачі та автоматизована система роботи.

Пункт моніторингу роботи насосоної станції, фото «МикВісті»

Пункт моніторингу роботи насосоної станції, фото «МикВісті»

На період дії воєнного стану на підняття тарифів стоїть заборона, нагадав Віталій Кім. Він пообіцяв, що зробить усе можливе, аби миколаївці отримували воду за найнижчою можливою ціною.

— Ми зі свого боку докладемо усіх зусиль для того, щоб миколаївці отримали воду за найнижчою ціною. Цей процес складається з двох блоків: технічного і адміністративного. Технічно будуть найновіші обладнання, водогін, очисні. Технічно все це буде зроблено. Залишається адміністративний. І є реформа водоканалу, де вводиться наглядова рада з міжнародними партнерами та антикорупційними представниками, які будуть в реальності враховувати і розраховувати вартість води для миколаївців. Я першочергово бачу ресурси, резерви для зниження ціни — це неефективний менеджмент. Це не в образу людям, які тут працюють. Це стара система комунальних підприємств, яка закладає ці показники в розрахунку. Ми будемо з цим працювати і організовувати далі міський водоканал, — сказав Віталій Кім.

Брифінг за участі голови Держагентства відновлення Сергія Сухомлина, очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та представників компанії «Автострада», фото «МикВісті»

Миколаєву обіцяють важливу зміну: вже з січня місто має отримати воду значно кращої якості, а з кінця березня — повноцінну питну воду з кранів після запуску нових очисних споруд. Технічно держава зробила максимум: новий водогін, сучасні очисні, енергоефективні рішення, автоматизація.

Але головна інтрига для містян — не лише коли, а й скільки. Питання тарифу досі відкрите. Навіть озвучені «до 100 гривень за куб» — це лише дуже попередні розрахунки без фінальної технологічної карти. Зрозуміло одне: якою б не була реальна собівартість води, підвищувати тариф під час воєнного стану заборонено.

Тож найближчим часом миколаївці, ймовірно, відчують різницю у якості, але не у платіжках. А от після війни питання ціни води — з урахуванням ефективності водоканалу, управління і контролю — стане одним із ключових тестів для міської влади.

Юлія Бойченко, «МикВісті»