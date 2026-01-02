У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴92 млрд

Будівельники зносять будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У державній цифровій системі DREAM зареєстровано вже 745 проєктів з відбудови у Миколаївській області на понад 92 мільярда гривень. Наразі з них профінансовано лише 12,9 %, що складає 12 мільярдів гривень.

Такі дані опубліковані станом на 2 січня 2026 року в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Сюди увійшли проєкти з ремонту, реконструкції, модернізації, капітального ремонту об'єктів в області, а також закупівля обладнання.

До трійки за кількістю поданих проєктів у системі потрапили Київська область — 1903 проєктів (362 мільярда гривень), Харківська область — 1881 проєкт (79 мільярдів гривень) та Дніпропетровська область — 1011 проєктів (376 мільярда гривень).

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих за областями

Миколаївська область опинилася на п'ятому місці — 745 проєктів (92 мільярда гривень). Перше місце за кількістю проєктів з відбудови в області посів Миколаїв. Наразі там зареєстровано 348 проєктів із загальним орієнтовним бюджетом 28,22 мільярда гривень. Однак наявне фінансування зараз складає лише 2,89 мільярда гривень.

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаївській області

Що відомо про DREAM?

У березні 2024 року команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема — це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам — прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

Які проєкти опублікувала влада Очакова у DREAM?

Наразі влада Очакова розраховує знайти через державну систему DREAM фінансування декількох проєктів у місті. Це будівництво туристично-інформаційного центру, на який потрібно 4 мільйони гривень.

Ще міська влада планує збудувати реабілітаційний центр для ветеранів та інвалідів війни. Вартість будівництва наразі оцінюють в 190 мільйонів гривень, а тривалість робіт — 4 роки.

Водночас через систему DREAM шукають донора, який профінансує відбудову зруйнованого російським обстрілом палацу культури Очакова — на це потрібно 10 мільйонів гривень.