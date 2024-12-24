Влада Очакова шукає донора, який за ₴190 млн побудує реабілітаційний центр для ветеранів

Ескіз будівництва реабілітаційного центру в Очакові, скриншот з системи DREAM

В Очакові Миколаївської області планують збудувати реабілітаційний центр для ветеранів та інвалідів війни. Наразі міська рада шукає донора, який профінансує ці роботи.

Відповідна інформація розміщена на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Ініціатором проєкту вказується Очаківська міська рада. Вартість будівництва наразі оцінюють в 190 мільйонів гривень, а тривалість робіт – 4 роки.

Передбачається створити реабілітаційний центр з подальшим навчанням новим спеціальностям. Заклад має працювати у партнерстві з громадською організацією ветеранів, Міністерством у справах ветеранів України та місцевою владою.

«Повоєнне відновлення країни генеруватиме нові виклики, пов’язані із потребою у нових знаннях й кваліфікації персоналу. Окрім того, захисники (у тому числі ветерани) потребуватимуть соціальної й професійної адаптації у цивільному житті», – йдеться в описі проєкту.

Нагадаємо, з бюджету Миколаєва планують виділити мільйон гривень на придбання будівлі, де облаштують центр протезування для українських військових. Йдеться про двоповерхову будівлю поряд з міською лікарнею №4, на базі якої планують відкрити центр протезування. Для цього німецька компанія Horus Prosthetics GmbH вже надала місту обладнання та технологію виготовлення протезів.

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