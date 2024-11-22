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Депутатам пропонують купити будівлю, щоб розмістити там центр протезування для військових у Миколаєві

Фахівці компанії «Horus Prosthetics GmbH» займаються протезуванням у Миколаєві, фото: міська радаФахівці компанії «Horus Prosthetics GmbH» займаються протезуванням у Миколаєві, фото: міська рада

На базі міської лікарні №4 у Миколаєві планують відкрити центр протезування для військових. Для цього депутатам пропонують придбати приміщення за адресою вулиця Павла Скоропадського, 1А.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради, пишуть «МикВісті».

Йдеться про двоповерхову будівлю поряд з міською лікарнею №4, пояснив у коментарі виданню заступник міського голови Анатолій Петров. 

— Там у них на території, в 20 метрах від парадного входу, скажімо так, є будівля, яка належить якійсь громадській медичній організації. Вони є власниками цієї будівлі, вона двоповерхова. Чому? Бо процес виготовлення протезів шумний. І міська рада вирішила купити цю будівлю. Вона недорога — нижче ринкової ціни на сьогодні. Все, що можу сказати, — сказав Анатолій Петров.

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З відкриттям центру протезування Миколаєву допомагає німецька компанія Horus Prosthetics GmbH, яка надала обладнання та технологію виготовлення протезів, а також навчає відповідних фахівців. 

— Вони приїжджали, ви могли читати раніше, робили там 9 чи 12 протезів військовим. Раніше, так, залишили нам обладнання та технологію виготовлення, а також працюють зараз по навчанню спеціалістів, — пояснив заступник міського голови.

Він також пояснив, що наразі військові проходять протезування переважно у Львові і вимушені їздити туди раз на три роки для огляду, що створює певні незручності. 

— В чому проблема зараз? Проблема в тому, що військові, які втратили кінцівки, протезуються у Львові та інших містах, але на протез дається гарантія 3 роки і його треба обслуговувати. Дуже незручно їздити так далеко. Тому є така ідея – відкрити центр на базі міської лікарні №4, де буде повний цикл: від операції до протезування і повної реабілітації, — додав Анатолій Петров.

Фахівці компанії «Horus Prosthetics GmbH», яка спеціалізується на виготовленні протезів для нижніх кінцівок, використовують методику зі штучним інтелектом, завдяки якій протези виготовляються за 90-120 хвилин та повторюють анатомічні параметри, повідомили раніше в міській раді. А станом на 8 серпня 2024 року, управління охорони здоров'я міської ради вже працювало над формуванням реєстру пацієнтів.

Читайте також ​​статтю «МикВісті» «Місто бар’єрів: Чи готовий Миколаїв до сучасних викликів?».

Нагадаємо, Фонд держмайна продав на аукціоні єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,15 мільйона гривень. 

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