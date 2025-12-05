  • пʼятниця

Клуб

По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області у суботу, 6 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад сім годин.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 00:00 - 00:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00
Всього: 4 годин 30 хвилин

1.2 — 09:30 - 13:00
Всього: 3 годин 30 хвилин

2.1 — 13:00 - 16:30; 20:00 - 22:30
Всього: 6 годин

2.2 — 09:30 - 13:00
Всього: 3 годин 30 хвилин

3.1 — 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30
Всього: 7 годин

3.2 — 13:00 - 16:30
Всього: 3 годин 30 хвилин

4.1 — 08:30 - 09:30; 16:30 - 20:00
Всього: 4 годин 30 хвилин

4.2 — 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00
Всього: 7 годин

5.1 — 16:30 - 20:00
Всього: 3 годин 30 хвилин

5.2 — 06:30 - 09:30; 13:00 - 16:30
Всього: 6 годин 30 хвилин

6.1 — 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00
Всього: 7 годин

6.2 — 08:30 - 09:30; 20:00 - 23:30
Всього: 4 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Кім розповів, що в Міненерго пообіцяли відкорегувати умови відключень світла у Південноукраїнську
Ми готові, — Кім заявив, що на Миколаївщині у разі критичної ситуації з електроенергією запрацює план «Острів»
Скільки триватимуть відключення світла у Миколаєві 4 грудня: графік для всіх підчерг
новини

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

Катерина Середа
новини

У Вознесенську до кінця року планують збудувати сонячну електростанцію: витратять понад ₴1 млн

Анна Гакман
новини

У селі на Миколаївщині планують відновити пошкоджений обстрілами ліцей: ремонт коштуватиме ₴30,4 млн

Альона Коханчук
новини

Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»

Юлія Бойченко
новини

Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»

Анна Гакман
