По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області у суботу, 6 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад сім годин.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 00:00 - 00:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00

Всього: 4 годин 30 хвилин

1.2 — 09:30 - 13:00

Всього: 3 годин 30 хвилин

2.1 — 13:00 - 16:30; 20:00 - 22:30

Всього: 6 годин

2.2 — 09:30 - 13:00

Всього: 3 годин 30 хвилин

3.1 — 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30

Всього: 7 годин

3.2 — 13:00 - 16:30

Всього: 3 годин 30 хвилин

4.1 — 08:30 - 09:30; 16:30 - 20:00

Всього: 4 годин 30 хвилин

4.2 — 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00

Всього: 7 годин

5.1 — 16:30 - 20:00

Всього: 3 годин 30 хвилин

5.2 — 06:30 - 09:30; 13:00 - 16:30

Всього: 6 годин 30 хвилин

6.1 — 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00

Всього: 7 годин

6.2 — 08:30 - 09:30; 20:00 - 23:30

Всього: 4 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

