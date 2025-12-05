По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
19:58, 05 грудня, 2025
-
У Миколаєві та по області у суботу, 6 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад сім годин.
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 06:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 — 00:00 - 00:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00
Всього: 4 годин 30 хвилин
1.2 — 09:30 - 13:00
Всього: 3 годин 30 хвилин
2.1 — 13:00 - 16:30; 20:00 - 22:30
Всього: 6 годин
2.2 — 09:30 - 13:00
Всього: 3 годин 30 хвилин
3.1 — 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30
Всього: 7 годин
3.2 — 13:00 - 16:30
Всього: 3 годин 30 хвилин
4.1 — 08:30 - 09:30; 16:30 - 20:00
Всього: 4 годин 30 хвилин
4.2 — 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00
Всього: 7 годин
5.1 — 16:30 - 20:00
Всього: 3 годин 30 хвилин
5.2 — 06:30 - 09:30; 13:00 - 16:30
Всього: 6 годин 30 хвилин
6.1 — 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00
Всього: 7 годин
6.2 — 08:30 - 09:30; 20:00 - 23:30
Всього: 4 годин 30 хвилин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
