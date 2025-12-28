Кім сказав, що зробить все можливе, щоб не підіймати тариф на воду з нового водогону

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, фото «МикВісті»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пообіцяв зробити усе, щоб тариф на централізоване питне водопостачання для миколаївців не зріс.

Про це він сказав під час пресконференції, присвяченій підсумковій роботі за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

Як відомо, у водоканалі повідомили, що після запуску нових очисних споруд тариф на воду для Миколаєва може становити до 100 гривень за кубометр. Однак на час воєнного стану підвищувати його для населення заборонено.

Попри це Віталій Кім повідомив, що його завдання — зробити так, щоб тариф на воду для населення не збільшувався і не був дорогим.

— Я не хочу, щоб тариф підіймався. Моє завдання, щоб вода не була дорога для людей і я буду використовувати будь-який інструментарій, щоб цього не відбулося — навіть такий, не дуже. Один із ключових моментів тут — водоканал. Я не згоден, що всі погані рішення менеджменту водоканалу, чи накладні там витрати, чи якісь там ще речі будуть перекладатися людям на тариф. Зараз держава побудувала новий водогін. Його треба обслуговувати за якісь гроші. Тобто є електрика, є сонячна батарея, що буде зменшувати цю вартість. Передали по вартості цю воду на Миколаїв. І якщо, наприклад, воно коштує там 30 гривень, а інше, щоб очистити і доставити — 70 гривень, то це погано. Треба, щоб це було з точки зору найбільш ефективного використання. Саме тому я нападаю на водоканал, щоб тариф на воду був мінімальний, щоб туди не закладали абищо, щоб компенсувати свої неправильні рішення. Тому з водоканалом і з контролем за якістю — це буде окреме питання, — сказав Віталій Кім.

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?».

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Реклама

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».