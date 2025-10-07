«Розпочали прекваліфікаційний етап тендеру», — в ЄІБ пояснили, на якому етапі зараз питання будівництва нових водоочисних для Миколаєва

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Зараз триває перший етап тендеру — прекваліфікація на будівництво нових водоочисних споруд у Миколаєві. Проєкт фінансують Європейський інвестиційний банк та уряд Данії. Це означає, що на цьому етапі перевіряють подані заявки й формують список компаній, які зможуть взяти участь у наступному етапі відбору підрядників.

Про це у коментарі «МикВісті» сказала голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

— Наша спільна мета — надати місту і населенню питну воду. І це часто неможливо зробити швидко. Нам треба діяти у двох напрямах — мати тимчасове рішення і водночас працювати над довгостроковим. Ми, за підтримки ЄС, відповідаємо за довгострокове рішення — нову водоочисну станцію. І для цього вже розпочато перший прекваліфікаційний етап тендеру, — сказала Крістіна Мікулова.

Голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова під час спілкування з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

На другому етапі відібрані компанії подаватимуть конкретні пропозиції, на основі яких оберуть підрядника.

— Прекваліфіційний етап означає, що ми отримаємо перші заявки і будемо вибирати короткий список потенційних підрядників. Потім нам треба буде перевірити всіх кандидатів, і в наступному етапі вони вже будуть подавати конкретні пропозиції: як планують реалізувати проєкт, з якими технологіями і в які терміни. Потім обраний підрядник готуватиме проєкну документацію — технічне завдання, проєкто-кошторисну документацію тощо. Після цього, на наступному етапі, розпочнеться реалізація, — пояснила Крістіна Мікулова.

Миколаєву потрібні ще очисні води

Хоча запуск нового водогону для Миколаєва обіцяють вже у жовтні 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.