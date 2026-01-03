 Бельгія виділить €250 тис. на створення мобільних бібліотек в Україні

Клуб

Бельгія виділить €250 тис. на мобільні бібліотеки у прифронтових регіонах України

Відкриття книгарні у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВістіВідкриття книгарні у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

Уряд регіону Бельгії — Фландрії надасть Україні 250 тисяч євро на підтримку культурного сектору. Фінансування спрямують, зокрема, на створення мобільних бібліотек та підтримку перекладів українською мовою.

Про це повідомила агенція Belga з посиланням на міністерку культури Фландрії Кароліне Геннез.

За її словами, програма фінансування також передбачає реалізацію культурних ініціатив, спрямованих на підтримку психологічної стійкості українців в умовах повномасштабної війни.

Кароліне Геннез зазначила, що підтримка з боку Фландрії має на меті сприяти відновленню культурного сектору України та збереженню української ідентичності, яка зазнає загроз через війну.

— Одна з явних цілей Володимира Путіна — знищити українську ідентичність та культуру. Підтримка Фландрії допоможе відбудувати культурний сектор в Україні та сприятиме місцевим ініціативам, які зміцнюють психічне благополуччя та стійкість українського народу через мистецтво та культуру, — сказала Кароліне Геннез.

Кошти нададуть через ЮНЕСКО, яка розробила спеціальний план дій підтримки української культури. Фінансування спрямують на програми, що використовують мистецтво та культуру для підтримки психічного здоров’я ветеранів війни, а також на розгортання мобільних бібліотек у регіонах, де через бойові дії обмежений доступ до книжок. Окрему увагу приділять підтримці літературного сектору, зокрема перекладам українською мовою.

Крім того, українські письменники та перекладачі зможуть долучитися до міжнародного літературного фестивалю Passa Porta, який відбудеться у Брюсселі у березні 2026 року.

Нагадаємо, що Бельгія передала Миколаєву п’ять сучасних котелень і десять паливних баків. Їх використовуватимуть, як резерв в міських лікарнях узимку.

