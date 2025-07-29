Миколаїв отримав від Бельгії 5 модульних котелень для лікарень

Миколаїв отримав 5 модульних котелень від Бельгії. Фото: Миколаївська міська рада

Королівство Бельгія передало Миколаєву п’ять сучасних котелень і десять паливних баків. Їх використовуватимуть, як резерв в міських лікарнях узимку.

Як зазначили в пресслужбі Миколаївської міської ради, обладнання передали в рамках великого міжнародного проєкту «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine), який стартував у 2024 році.

Проєкт координує бельгійське державне агентство Enabel, а загальний бюджет програми — понад 150 мільйонів євро до 2028 року.

Миколаїв отримав 5 модульних котелень від Бельгії. Фото: Миколаївська міська рада Миколаїв отримав 5 модульних котелень від Бельгії. Фото: Миколаївська міська рада Миколаїв отримав 5 модульних котелень від Бельгії. Фото: Миколаївська міська рада

Передані котельні мають потужність 1800 кВт кожна, працюють автоматично й можуть керуватися дистанційно. Це дозволяє оперативно реагувати на можливі аварії чи перебої з теплопостачанням.

У межах ініціативи вся Миколаївська область отримала 14 котелень, 28 паливних баків і 5 комплектів запасних частин. Загальна вартість понад три мільйони євро.

Нагадаємо, що у Миколаєві запустили нову котельну за кошти Данії.