Облтеплоенерго запустило у Миколаєві нову котельну за кошти Данії

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Фото: «МикВісті»

У Корабельному районі Миколаєва минулого року запустили нову блочно-модульну котельну.

Про це розповів директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов під час брифінгу в Миколаївській міській раді у четвер, 6 лютого, пишуть «МикВісті».

За його словами, кошти для встановлення котельні надали донори з Данії, але певні будівельні роботи та підключення здійснювали працівники «Миколаївоблтеплоенерго».

«Цю котельню нам надали донори, уряд Данії, через Міжнародну організації з міграції (МОМ). Однак деякі будівельні роботи та підключення виконувало наше підприємство. З березня минулого року котельня працює згідно штатного режиму, в повному автоматі», — каже Микола Логвінов.

Раніше Микола Логвінов розповідав, що «Миколаївоблтеплоенерго» готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки усі котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Також нагадаємо, під час блекауту більше 92% мешканців Миколаєва були забезпечені постійним опаленням. Проблеми з опаленням були пов’язані з логістичними труднощами та потребою раціонального використання ресурсів.