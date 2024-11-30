Директор облтепло про опалення під час блекауту в Миколаєві: Якщо запустити всі генератори — це 800 літрів дизелю на годину

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» розповів про опалення під час блекауту та використання генераторів. Фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 29 листопада, під час блекауту більше 92% мешканців Миколаєва були забезпечені постійним опаленням. Проблеми з опаленням були пов’язані з логістичними труднощами та потребою раціонального використання ресурсів.

Про це в коментарі «МикВісті» розповів директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Він підкреслив, що генератори призначені для аварійних ситуацій і не можуть працювати безперервно протягом тривалого часу. Кожен генератор потребує технічного обслуговування після 50-200 годин роботи.

Крім того, логістика роботи генераторів вимагає присутності кваліфікованих спеціалістів з доступом до обладнання, що накладає певні обмеження на їхню експлуатацію.

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— Вчора за моїми даними з постійним опаленням було більше 92% населення. Були точкові моменти де його не було, але це не пов'язано з тим, що не вистачало палива. У нас його достатньо. У нас достатня кількості генераторів. Але генератор – це не панацея. Він призначений для аварійної ситуації. І після кожних 50-200 роботи годин йому потрібно робити ТО. Якщо ми запускаємо всі генератори, люди повинні розуміти, що ми витрачаємо 800 літрів дизелю в годину, це достатньо серйозна сума грошей. Тому наш пріоритет — це забезпечення теплом великих котелень, які обігрівають найбільшу кількість будинків, — пояснив Микола Логвінов.

Він також зазначив, що частина генераторів була задіяна для забезпечення роботи точок очищеної води, де люди могли отримати питну воду у визначені години.

Зима лише почалася, і Логвінов підкреслив, що важливо зберігати генератори, оскільки їх надмірне використання може призвести до поломок, а зважаючи на непередбачуваність ситуації, вони мають бути в робочому стані на всю зиму.

— Все повинно бути зважено та логічно. Зима у нас тільки почалась.Хто знає моторесурс генераторів? Хто сказав, що якщо ми так жорстко будемо їх експлуатувати, то він витримає 4 місяці зими? Якщо на вулиці буде мінус п’ять, мінус десять, ми, звісно, працюватимемо цілодобово, щоб не допустити замерзання системи. Але зараз, коли температура на вулиці близько п’яти градусів, ми шукаємо оптимальне рішення. Ми забезпечені генераторами більше ніж, але їх треба теж берегти, як будь-який ресурс, тому що він має властивість виходити з ладу. Зима почалася тільки, війна не закінчилася, — додав директор підприємства.

Раніше, в «Миколаївоблтеплоенерго» повідомляли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами. Микола Логвінов повідомляв, що завдяки генераторам котельні підприємства можуть забезпечувати теплом домівки миколаївців «скільки буде потрібно», однак не цілодобово.

Нагадаємо, що 29 листопада Миколаїв і 70% області понад 30 годин залишалися без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала.

Після 37 годин відсутності світла близько 18:00 29 листопада у Миколаєві поступово відновилось електропостачання.

У суботу, 30 листопада, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області планується впровадження більш зручних графіків відключення електроенергії.