Станом на ранок 70% Миколаївщини без світла
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- Альона Коханчук
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8:47, 29 листопада, 2024
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На Миколаївщині станом на 8:00 ранку 70% жителів області, зокрема і Миколаїв без світла.
Такі дані опублікувало «Миколаївобленерго».
Разом з тим жодних прогнозів щодо відключень наразі немає.
«Енергетики працюють цілодобово, аби найшвидше відновити електроживлення. В районах, де вдалось відновити, діють графіки (ГПВ)», — повідомляють енергетики.
Нагадаємо, що за даними «Укренерго», 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання:
- 00:00 - 06:00 — одна черга відключень;
- 06:00 - 14:00 — дві черги;
- 14:00 - 18:00 — три черги;
- 18:00 - 22:00 — дві черги;
- 22:00 - 24:00 — одна черга.
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