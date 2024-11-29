Станом на ранок 70% Миколаївщини без світла. Фото з відкритих дежрел

На Миколаївщині станом на 8:00 ранку 70% жителів області, зокрема і Миколаїв без світла.

Такі дані опублікувало «Миколаївобленерго».

Разом з тим жодних прогнозів щодо відключень наразі немає.

«Енергетики працюють цілодобово, аби найшвидше відновити електроживлення. В районах, де вдалось відновити, діють графіки (ГПВ)», — повідомляють енергетики.

Нагадаємо, що за даними «Укренерго», 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання: