  • четвер

    28 листопада, 2024

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 28 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Як завтра відключатимуть світло: оновлені графіки від «Укренерго»

Електрична лампа, фото з відкритих джерелЕлектрична лампа, фото з відкритих джерел

Завтра, 29 листопада, в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.

Як повідомляє пресслужба «Укренерго», для побутових споживачів графіки відключень виглядатимуть так:

  • 00:00 - 06:00 — одна черга відключень;
  • 06:00 - 14:00 — дві черги;
  • 14:00 - 18:00 — три черги;
  • 18:00 - 22:00 — дві черги;
  • 22:00 - 24:00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби.

Реклама

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах», — додали в «Укренерго».

Адреси пунктів незламності у Миколаєві:

  • Вул. Райдужна, 38;
  • Вул. Рибна, 4;
  • Вул. Театральна, 1;
  • Вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А;
  • Вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83;
  • Вул. 12 Поздовжня, 50-А;
  • Вул. Металургів, 8/4;
  • Вул. Шевченка, 19-А;
  • Вул. Христо Ботєва, 41;
  • Вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2;
  • Вул. Матвіївська, 1;
  • Вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха);
  • Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16;
  • Пр. Миру, 27-Г;
  • Пр. Героїв України, 57-А;
  • Вул. Молдавська,7 (Мала Корениха);
  • Пр. Богоявленський, 24/1;
  • Вул. Океанівська, 12;
  • Вул. Олександра Янати, 70;
  • Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А;
  • Вул. 1 Екіпажна, 2;
  • Вул. Радісна,4;
  • Вул. Лазурна, 22;
  • Вул.  Генерала Олекси Алмазова  (вул. Генерала Карпенка), 40-А;
  • Вул. Театральна, 41-А;
  • Вул. Євгена Єщенка, 17.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть.  «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв  забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Кім: Найближчим часом будемо жити за графіком, світло вимикатимуть кожні 2 години
В Україні збільшили обмеження світла: вимикатимуть до 70% споживачів одночасно
У Миколаївській області поступово відновлюють електропостачання
Реклама

Читайте також:

новини

Через блекаут у Миколаєві один із «Пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день

Володимир Коваль
новини

В бюджеті України на 2025 рік закладено ₴8 млрд на новий водогін у Миколаїв

Юлія Бойченко
новини

Міськрада Миколаєва оновила в цільові програми на 2025-2027 роки та бюджет на 2024 рік

Аліна Квітко
новини

Які точки видачі води працюватимуть під час відключень світла у Миколаєві: адреси

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські школярі можуть достроково піти на канікули через відключення світла, — віцемер Луков

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Миколаївській області поступово відновлюють електропостачання
В Україні збільшили обмеження світла: вимикатимуть до 70% споживачів одночасно
Кім: Найближчим часом будемо жити за графіком, світло вимикатимуть кожні 2 години

Продали гуманітарну допомогу на ₴600 тисяч: у Миколаєві підозрюють волонтерів та підприємця

Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків

3 години тому

Через блекаут у Миколаєві один із «Пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день

Головне сьогодні