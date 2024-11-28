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Комфорту поки не буде: у мерії Миколаєва розповіли про відключення світла, роботу транспорту та шкіл

У Миколаєві зранку 28 листопада немає світла, архівне фото МикВістіУ Миколаєві зранку 28 листопада немає світла, архівне фото МикВісті

У Миколаєві та області вранці 28 листопада зникло світло — через обстріли енергосистеми введено аварійні відключення. Наразі у місті не працює електротранспорт та системи оповіщення, а школи перевели на дистанційне навчання.

У коментарі «МикВісті» перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, наскільки місто підготовлене до можливого блекауту.

Віцемер зазначив, що місто забезпечене наразі водою та немає проблем з теплом.

— Це не проблема окремого міста, це проблема всієї енергосистеми України. Зараз вона працює в аварійному режимі. Служби не могли почати одразу, тому що була загальна українська тривога повітряна. Потрібно було в першу чергу зберегти людей, — зазначив віцемер.

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Наразі, за словами посадовця, у Миколаєві та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

— Тривоги не працюють не тільки по місту, тому що вони пов'язані з електричною енергією. Тому треба брати інформацію тільки з соціальних мереж. Ми намагаємось включити близько 6-7 точок тривоги, які зможуть працювати в режимі ручному, там де комунальні підприємства мають генерацію. Але на жаль цього мало, тому людям потрібно бути уважними і брати інформацію з соціальних мереж, — додав він.

Також він додав, що наразі не працює електротранспорт

— Трамваї, звичайно, не працюють, тролейбуси тільки на на акумуляторах, тому працюють по скороченим маршрутам. Кількість загального транспорту виведена та, яка в звичайному режимі, тобто приватники і наше комунальне підприємство, автобуси максимально великі, — сказав Віталій Луков.

Збою в роботі немає, каже Віталій Луков, при цьому зазначаючи, що влада пропонує службам і підприємцям перейти в режим чергування. 

— Буде ввечері прийнято рішення, чи буде працювати Інгульський ЦНАП. Але якщо що, то Центральний працювати буде. Є генератори, звісно, але вони не можуть працювати кожної доби без зупинки. Це технічно неможливо. У нас є певні запаси, але ми намагаємося в першу чергу забезпечити критичну інфраструктуру. Поки комфорту, звичайно, не буде, — додав він.

Крім того, наразі вирішується питання, чи працюватимуть школи найближчий тиждень.

— Ми завтра приймаємо рішення щодо можливих канікул, але поки що на сьогодні дистанційно. Знову ж таки, в першу чергу чекаємо інформації від «Укренерго», не від обленерго. Будуть просто дострокові канікули оголошені. Сказано це буде сьогодні після 16-ї години. Тобто батькам з класними керівниками потрібно тримати зв'язок. Вони будуть проінформовані, — сказав Віталій Луков.

Обстріл енергетики 28 листопада 

Російські війська зранку, 28 листопада, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Вибухи пролунали у декількох областях, зокрема — на Миколаївщині

Через це в області ввели екстрені відключення електроенергії. А надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.

Водночас у Миколаєві не курсують тролейбуси та трамваї, а на «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91. 

На залізниці через обстріли росіян знеструмлено ділянки залізниці — деякі поїзди рухаються з затримкою.

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