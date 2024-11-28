У Миколаєві та області перебої на спецлініях «101» та «112»: резервні номери
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- Марія Хаміцевич
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10:25, 28 листопада, 2024
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Надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.
Як зазначили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, для інформування підрозділів про пожежі можна використовувати резервні номери телефонів:
- Оперативно-диспетчерська служба Миколаєва (0512) 30-45-17;
- Миколаїв та Миколаївський район: (0512) 53-09-54; 0639792395;
- Баштанський район (7 ДПРЧ): 0979708072;
- Вознесенський район (12 ДПРЧ): 0958067655;
- Первомайський район (23 ДПРЧ): 0680558423.
Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного обстрілу рано вранці 28 листопада в Миколаївській області є відключення електроенергії.
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, тролейбуси та трамваї в Миколаєві такожне курсуватимуть.
Тому «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91 на маршрути міста
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