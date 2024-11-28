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У Миколаєві та області перебої на спецлініях «101» та «112»: резервні номери

На Миколаївщині перебої на лініях «101» та «112», фото: ІнформаторНа Миколаївщині перебої на лініях «101» та «112», фото: Інформатор

Надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.

Як зазначили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, для інформування підрозділів про пожежі можна використовувати резервні номери телефонів:

  • Оперативно-диспетчерська служба Миколаєва (0512) 30-45-17;
  • Миколаїв та Миколаївський район: (0512) 53-09-54; 0639792395;
  • Баштанський район (7 ДПРЧ): 0979708072;
  • Вознесенський район (12 ДПРЧ): 0958067655;
  • Первомайський район (23 ДПРЧ): 0680558423.

Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного обстрілу рано вранці 28 листопада в Миколаївській області є відключення електроенергії.

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, тролейбуси та трамваї в Миколаєві такожне курсуватимуть.

Тому «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91 на маршрути міста

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