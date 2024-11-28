Через російський обстріл на Миколаївщині ввели екстрені відключення світла, фото: Getty Images

Внаслідок масованого ракетного обстрілу рано вранці 28 листопада в Миколаївській області є відключення електроенергії.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, вчора, 27 листопада, протягом дня російська армія пʼять разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду.

Також вчора о 16:01 росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

Слід зазначити, що в Україні наразі діють відключення світла через, обстріли росіян по енергетичній інфраструктурі країни.