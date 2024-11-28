Через російський обстріл на Миколаївщині ввели екстрені відключення світла
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- Марія Хаміцевич
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7:35, 28 листопада, 2024
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Внаслідок масованого ракетного обстрілу рано вранці 28 листопада в Миколаївській області є відключення електроенергії.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім цього, вчора, 27 листопада, протягом дня російська армія пʼять разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду.
Також вчора о 16:01 росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.
Слід зазначити, що в Україні наразі діють відключення світла через, обстріли росіян по енергетичній інфраструктурі країни.
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