Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключень світла

По всій Україні завтра діятимуть графіки відключень світла. Фото: «МикВісті»

У понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.

Про це повідомили в пресслужбі «Укренерго».

Зазначається, що з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні.

Також в «Укренерго» закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, у деяких містах відразу застосовували екстрені відключення електроенергії.

Також на Миколаївщині завтра відключення світла діятимуть з 6:00 до 22:00 години.