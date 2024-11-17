Росія атакувала міста України: загинули люди, ракети влучили у житлові будинки

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада. Фото: «МикВісті»

Зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, у деяких містах застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у Печерському районі міста пошкоджено 5-типоверховий житловий будинок.

Окрім цього, у Голосіївському та Дніпровському районах виявили уламки ракетна відкритій території та нежитлові приміщення. Також відомо про одну постраждалу із забійною раною голови, її в задовільному стані госпіталізували у лікарню.

Армія РФ атакувала Київ 17 листопада. Фото: ДСНС Києва

Армія РФ атакувала Київ 17 листопада. Фото: ДСНС Києва

Армія РФ атакувала Київ 17 листопада. Фото: ДСНС Києва

На Львівщині внаслідок російської атаки загинула одна людина, повідомляє голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Загинула 66-річна жінка, на момент атаки вона перебувала в автомобілі. Ще двоє чоловіків отримали поранення, одного з них госпіталізували.

«Пошкоджена магістральна труба теплопостачання. Без тепла тимчасово залишилися 6 тисяч осіб. Внаслідок атаки загорілися 12 гаражів. Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності», — повідомили в ОВА.

Армія РФ атакувала Львівщину 17 листопада. Фото: ДСНС Львівщини

Армія РФ атакувала Львівщину 17 листопада. Фото: ДСНС Львівщини

Армія РФ атакувала Львівщину 17 листопада. Фото: ДСНС Львівщини

Внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині загинуло двоє людей, ще 6 поранено, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що у Дніпрі осколкові поранення отримав 42-річний чоловік, а у Нікополі загинули двоє залізничників – 58-річний чоловік та 62-річна жінка.

Також поранено ще трьох працівників підприємства та двох місцевих мешканців. Пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, автомобілі та транспортне підприємство.

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину 17 листопада. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину 17 листопада. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину 17 листопада. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На Полтавщині уламками ракети пошкоджено скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі, повідомляє голова Полтавської військової адміністрації Філіпа Пронін.

«Загорілися 5 легкових автомобілів. На жаль, є потерпілі. У важкому стані до лікарні доставили людину, яка зазнала травм у результаті обстрілу», — додали повідомленні.

Армія РФ атакувала Полтавщину 17 листопада. Фото: ДСНС Полтавщини

Армія РФ атакувала Полтавщину 17 листопада. Фото: ДСНС Полтавщини

Нагадаємо, під ранок 17 листопада російська армія почала завдавати по території України масовані обстріли крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами.

Вранці 17 листопада у Миколаєві через удар російського безпілотника по житловому будинку загинуло двоє жінок, ще четверо дорослих та двоє дітей поранені.

Також російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.