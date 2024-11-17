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Обстріл Одещини: двоє людей загинуло, ще 17-річний хлопець поранений

Росія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС ОдещиниРосія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС Одещини

Зранку, 17 листопада, російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Про це повідомляє голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, наразі застосовуються екстрені відключення світла. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів. 

«Усі служби працюють над усуненням пошкоджень. Зараз спеціалісти вживають усі можливі заходи, аби тепло та водопостачання були відновлені упродовж декількох годин. Енергетики безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілу», — пише Олег Кіпер.

Також мер Генадій Труханов повідомив, що в Одесі не працює весь електротранспорт.

Росія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС ОдещиниРосія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС Одещини

Зазначається, що в Одеській області на 10-ранку розгорнули 445 пунктів незламності, ще 357 при потребі відкриють додатково.

Пізніше, у Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок обстрілу сталися пожежі у будинках.

«Загорілися три приватні будинки, ще чотири — частково зруйновано. За попередньою інформацією, постраждав підліток», — йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС ОдещиниРосія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС Одещини
Росія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС ОдещиниРосія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС Одещини
Росія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС ОдещиниРосія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС Одещини
Росія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС ОдещиниРосія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, під ранок 17 листопада російська армія почала завдавати по території України масовані обстріли крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами.

Також вранці 17 листопада у Миколаєві через удар російського безпілотника по житловому будинку загинуло двоє жінок, ще четверо дорослих та двоє дітей поранені.

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