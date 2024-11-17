Росія обстрілює Україну ракетами: в Києві, Одесі та Запоріжжі лунають вибухи

Під ранок 17 листопада російська армія почала завдавати по території України масовані обстріли крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами.

У десятках міст пролунали потужні вибухи, пишуть місцеві та всеукраїнські ЗМІ.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена по території усієї країни. Під атакою Росії Одеса, Київ, Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький, Кривий Ріг, Ніжин, Краматорськ, Чорноморськ, Вінниччина та Чернігівщина.

Відомо, що внаслідок падіння уламків у Печерському районі міста сталось загоряння на покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що постраждала одна жінка — її госпіталізували.

Нагадаємо також, що в ніч на 17 листопада російська армія атакувала цивільну інфраструктуру дронами-камікадзе Миколаєва. Внаслідок удару загинула жінка.