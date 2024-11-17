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Росія вдарила по Миколаєву: загинула жінка, серед постраждалих діти

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: «МикВісті»

В ніч на 17 листопада російська армія атакувала цивільну інфраструктуру дронами-камікадзе Миколаєва. Внаслідок удару загинула жінка.

Станом на ранок відомо про 6 постраждалих, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Перші вибухи миколаївці почули близько 04:37. О 06:00 міський голова Олександр Сєнкевич написав, що під ударом був житловий сектор. 

Станом на зараз поранено 4 дорослих та 2 дітей. Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога.

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Зазначимо, що до за кілька годин до цієї атаки під вечір 16 листопада ворог завдав ще одного удару по Миколаєву.

Попередній обстріл Миколаєва 11 листопада

Перші звуки вибухів в Миколаєві почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник. Станом на 02:36 влада заявила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках. Тоді повідомили, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву загинули чотири людини.

Під ранок миколаївські рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до пʼяти. О 06:24 пошуково-рятувальна операція була завершена.

Через нічний обстріл, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про прорив тепломережі у місті, через що є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.

Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва 11 листопада, внаслідок якого загинули пʼятеро цивільних.

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