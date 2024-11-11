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Правоохоронці почали розслідування після нічного обстрілу Миколаєва, де загинули 5 цивільних

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва 11 листопада, внаслідок якого загинули пʼятеро цивільних.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 КК України).

За даними слідства, вночі 11 листопада, збройні сили РФ обстріляли Миколаїв «Шахедами». Внаслідок атаки п’ятеро людей загинули, три жінки та двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.

Інформація щодо інших постраждалих наразі уточнюється.

За даними правоохоронців, пошкоджено чотирьохповерховий будинок, відбулася пожежа квартир на 3 та 4 поверхах. Евакуювали 20 жителів будинку.

Також пошкоджено магазини та автомобілі містян, приватні житлові будинки, один з них зруйновано.

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Нічний обстріл Миколаєва 11 листопада

Перші звуки вибухів в Миколаєві почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник. Станом на 02:36 влада заявила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках. Тоді повідомили, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву загинули чотири людини.

Під ранок миколаївські рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до пʼяти. О 06:24 пошуково-рятувальна операція була завершена.

Через нічний обстріл, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про прорив тепломережі у місті, через що є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.

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