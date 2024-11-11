Стався прорив тепломережі, — у Кіма розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаїв

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Уночі 11 листопада внаслідок обстрілу «Шахедами» у Миколаєві стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.

За даними Миколаївської ОВА, близько 01:50 росіяни атакували місто безпілотниками «Shahed-131/136». Внаслідок ворожої атаки загинули п’ятеро людей, постраждала 45-річна жінка, її госпіталізовали до медичного закладу. На місці за психологічною допомогою звернулись 22 людини.

У багатоповерховому та приватному будинку зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Один приватний будинок зруйнований, декілька пошкоджені, в тому числі багатоповерхівка. Знищені два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджені квартири та чотири магазини.

Також вчора, 10 листопада, о 15:07 ворог з артилерії бив по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Слід зазначити, що у ніч на 11 листопада протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила п’ять безпілотників типу «Shahed 131/136».

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Нагадаємо, вночі 10 листопада Сили ППО збили в небі над Миколаївською областю один БпЛА типу Shahed 131/136.