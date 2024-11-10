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Вночі над Миколаївщиною збили «Шахед»

ЗСУ збивають ворожні дрони, ілюстративне фото: MinistryofDefence.UAЗСУ збивають ворожні дрони, ілюстративне фото: MinistryofDefence.UA

У ніч на 10 листопада Сили ППО збили в небі над Миколаївською областю один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окрім того, вчора, 9 листопада, о 14:48 росіяни з мінометнів обстріляли акваторію Очаківської громади. За даними начальника ОВА, обійшлося без постраждалих серед цивільних. 

Нагадаємо, раніше, впродовж 8 листопада російські військові вдарили по громадам Миколаївської області FPV-дронами та балістикою. Водночас у ніч на 9 листопада сили протиповітряної оборони знищили один «Шахед» у небі над Миколаївською областю.

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