Вночі над Миколаївщиною збили «Шахед»
-
- Олена Козубовська
-
•
-
7:40, 10 листопада, 2024
-
У ніч на 10 листопада Сили ППО збили в небі над Миколаївською областю один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Окрім того, вчора, 9 листопада, о 14:48 росіяни з мінометнів обстріляли акваторію Очаківської громади. За даними начальника ОВА, обійшлося без постраждалих серед цивільних.
Нагадаємо, раніше, впродовж 8 листопада російські військові вдарили по громадам Миколаївської області FPV-дронами та балістикою. Водночас у ніч на 9 листопада сили протиповітряної оборони знищили один «Шахед» у небі над Миколаївською областю.
Останні новини про: Війна в Україні