РФ атакувала FPV-дронами громаду на Миколаївщині: пошкоджено будинок та автівку

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Впродовж 8 листопада російські військові вдарили по громадам Миколаївської області FPV-дронами та балістикою.

Відповідну інформацію опублікував очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду: о 08:20, 09:23, 12:00. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Постраждалих немає.

А близько 19:40 ворог завдав ракетного удару балістикою за межами населених пунктів Миколаївського району. Руйнувань інфраструктури не зафіксовано, постраждалих немає.

Водночас у ніч на 9 листопада сили протиповітряної оборони знищили один «Шахед» у небі над Миколаївською областю.

Нагадаємо, впродовж 7 листопада російська армія двічі атакувала Миколаївську область.