РФ атакувала FPV-дронами громаду на Миколаївщині: пошкоджено будинок та автівку
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- Юлія Бойченко
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7:37, 09 листопада, 2024
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Впродовж 8 листопада російські військові вдарили по громадам Миколаївської області FPV-дронами та балістикою.
Відповідну інформацію опублікував очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду: о 08:20, 09:23, 12:00. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Постраждалих немає.
А близько 19:40 ворог завдав ракетного удару балістикою за межами населених пунктів Миколаївського району. Руйнувань інфраструктури не зафіксовано, постраждалих немає.
Водночас у ніч на 9 листопада сили протиповітряної оборони знищили один «Шахед» у небі над Миколаївською областю.
Нагадаємо, впродовж 7 листопада російська армія двічі атакувала Миколаївську область.
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