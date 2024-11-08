Минулої доби росіяни двічі атакували Миколаївщину з FPV-дронів

Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 7 листопада, російська армія двічі атакувала Миколаївську область.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, вчора, 7 листопада, об 11:50 та 14:53 ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада протиповітряна оборона в Миколаївській області знищила пʼять безпілотників Shahed 131/136. Крім того, вчора російська армія шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду.