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Вночі у небі над Миколаївщиною збили пʼять «Шахедів»

Фото: 123 обр ТРО ЗСУФото: 123 обр ТРО ЗСУ

У ніч проти 7 листопада протиповітряна оборона в Миколаївській області знищила пʼять безпілотників Shahed 131/136.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того, вчора, 6 листопада, російська армія шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що 6 листопада, внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини люди залишились без світла. Також росіяни атакували з FPV-дронів та артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджені два автомобілі, а у селі Дмитрівка — господарча споруда. Крім того, в ніч на 6 листопада ППО на Миколаївщині знищила 7 БпЛА Shahed 131/136.

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