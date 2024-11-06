Росія вдарила по енергетиці на Миколаївщині, люди залишились без світла

Знищені російськими обстрілами проводи «Миколаївобленерго», фото «МикВісті»

Внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, але відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також вчора, 5 листопада, об 11:13, 12:02 та 12:30 ворог атакував FPV-дронами, а о 16:19 завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено два автомобілі, а у селі Дмитрівка — господарча споруда. Постраждалих немає.

Крім того, в ніч на 6 листопада протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила сім БпЛА «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що також вчора о 16:19 росіяни з артилерії обстріляли Очаків. Внаслідок чого поранення отримали 13-річна дівчинка та 39-річна жінка. Станом на ранок їх стан стабільний. Внаслідок обстрілу, виникла пожежа житлового будинку, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.