  • середа

    6 листопада, 2024

  • 3.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 6 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 3.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія вдарила по енергетиці на Миколаївщині, люди залишились без світла

Знищені російськими обстрілами проводи «Миколаївобленерго», фото «МикВісті»Знищені російськими обстрілами проводи «Миколаївобленерго», фото «МикВісті»

Внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, але відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також вчора, 5 листопада, об 11:13, 12:02 та 12:30 ворог атакував FPV-дронами, а о 16:19 завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено два автомобілі, а у селі Дмитрівка — господарча споруда. Постраждалих немає.

Крім того, в ніч на 6 листопада протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила сім БпЛА «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що також вчора о 16:19 росіяни з артилерії обстріляли Очаків. Внаслідок чого поранення отримали 13-річна дівчинка та 39-річна жінка. Станом на ранок їх стан стабільний. Внаслідок обстрілу, виникла пожежа житлового будинку, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.

Останні новини про: Війна в Україні

Від 15 років тюрми до довічного: СБУ затримала трьох підозрюваних у співпраці з окупантами на Херсонщині
Внаслідок російського обстрілу по Ізмаїлу збитки екології склали ₴138 млн
На Херсонщині відбудовують 146 об’єктів: житлові будинки, дитсадки та школи
Реклама

Читайте також:

новини

У миколаївському Центрі зайнятості видали ₴40 млн грантів на відкриття та розвиток бізнесу

Олена Козубовська
новини

Поетичні читання: у Миколаїв завітали троє сучасних українських літераторів

Даріна Мельничук
новини

«Маленька Данія на Чорному морі», — данський посол розповів, яким хотів би бачити Миколаїв мер Сєнкевич

Олена Козубовська
новини

Служба відновлення уклала договори на будівництво нового водогону для Миколаєва на понад ₴5 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві витратять ₴1 млн з бюджету на клумбу з лавкою на Соборній

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині відбудовують 146 об’єктів: житлові будинки, дитсадки та школи
Внаслідок російського обстрілу по Ізмаїлу збитки екології склали ₴138 млн
Від 15 років тюрми до довічного: СБУ затримала трьох підозрюваних у співпраці з окупантами на Херсонщині

Кабмін заборонив відключення електроенергії для мобільних операторів та військових

Планові відключення світла в Миколаєві 6 листопада: адреси