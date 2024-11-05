  • вівторок

    5 листопада, 2024

  • 3.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 3.7° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни обстріляли Очаків: поранено дитину та жінку

Ворог обстріляв Очаків, ілюстраційне фото: «МикВісті»Ворог обстріляв Очаків, ілюстраційне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 5 листопада, російські війська завдали удару по Очакову, внаслідок чого постраждали 13-річна дитина та 39-річна жінка.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, обом пораненим наразі надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, внаслідок атаки на місці обстрілу спалахнула пожежа в житловому будинку.

Реклама

«Ввечері росіяни обстріляли з артилерії Очаків. Поранено 13-річну дівчинку та 39-річну жінку. Надається вся необхідна медична допомога. Внаслідок обстрілу виникла пожежа житлового будинку, яка була оперативно ліквідована», – повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада протиповітряна оборона знищила над Миколаївської областю три БпЛА Shahed 131/136. Крім того вчора протягом дня росіяни чотири рази атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільного населення немає.

 

Останні новини про: Обстріли

Російські війська від серпня завдали майже 7 тисяч вибухових ударів по Херсонщині
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: восьмеро поранених, серед них двоє дітей
Внаслідок російського обстрілу по Ізмаїлу збитки екології склали ₴138 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У миколаївському Центрі зайнятості видали ₴40 млн грантів на відкриття та розвиток бізнесу

Олена Козубовська
новини

Поетичні читання: у Миколаїв завітали троє сучасних українських літераторів

Даріна Мельничук
новини

«Маленька Данія на Чорному морі», — данський посол розповів, яким хотів би бачити Миколаїв мер Сєнкевич

Олена Козубовська
новини

Служба відновлення уклала договори на будівництво нового водогону для Миколаєва на понад ₴5 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві витратять ₴1 млн з бюджету на клумбу з лавкою на Соборній

Олена Козубовська

Останні новини про: Обстріли

Внаслідок російського обстрілу по Ізмаїлу збитки екології склали ₴138 млн
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: восьмеро поранених, серед них двоє дітей
Російські війська від серпня завдали майже 7 тисяч вибухових ударів по Херсонщині

У миколаївському Центрі зайнятості видали ₴40 млн грантів на відкриття та розвиток бізнесу

Поїхав ремонтувати будинок після прильоту: солдата з Миколаївщини засудили на 5 років за СЗЧ

Чому не можна палити листя та як це шкодить здоров‘ю: пояснюємо

Аліна Квітко

Головне сьогодні