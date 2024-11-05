Росіяни обстріляли Очаків: поранено дитину та жінку

Ворог обстріляв Очаків, ілюстраційне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 5 листопада, російські війська завдали удару по Очакову, внаслідок чого постраждали 13-річна дитина та 39-річна жінка.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, обом пораненим наразі надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, внаслідок атаки на місці обстрілу спалахнула пожежа в житловому будинку.

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«Ввечері росіяни обстріляли з артилерії Очаків. Поранено 13-річну дівчинку та 39-річну жінку. Надається вся необхідна медична допомога. Внаслідок обстрілу виникла пожежа житлового будинку, яка була оперативно ліквідована», – повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада протиповітряна оборона знищила над Миколаївської областю три БпЛА Shahed 131/136. Крім того вчора протягом дня росіяни чотири рази атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільного населення немає.