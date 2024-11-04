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Вночі у небі над Миколаївщиною збили три «Шахеди»

Фото: 123 обр ТРО ЗСУФото: 123 обр ТРО ЗСУ

У ніч на 4 листопада протиповітряна оборона знищила над Миколаївської областю три БпЛА Shahed 131/136.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того вчора протягом дня росіяни чотири рази атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що 3 листопада, російські війська також обстрілювали Куцурубську громаду  Миколаївщини. Тоді ППО збила чотири «Шахеди» на Миколаївщині.

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