Вночі у небі над Миколаївщиною збили три «Шахеди»
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- Марія Хаміцевич
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7:44, 04 листопада, 2024
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У ніч на 4 листопада протиповітряна оборона знищила над Миколаївської областю три БпЛА Shahed 131/136.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Крім того вчора протягом дня росіяни чотири рази атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, що 3 листопада, російські війська також обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївщини. Тоді ППО збила чотири «Шахеди» на Миколаївщині.
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