Вночі над Миколаївщиною збили чотири «Шахеди»
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 03 листопада, 2024
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Уночі 3 листопада протиповітряна оборона знищила у Миколаївській області чотири БпЛА «Shahed 131/136».
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Крім того, минулої доби, 2 листопада, росіяни тричі атакували Куцурубську громаду з FPV-дронів. Постраждалих серед цивільних немає.
Нагадаємо, що 1 листопада, російські війська також обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївщини.
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