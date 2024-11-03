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Вночі над Миколаївщиною збили чотири «Шахеди»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Уночі 3 листопада протиповітряна оборона знищила у Миколаївській області чотири БпЛА «Shahed 131/136».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того, минулої доби, 2 листопада, росіяни тричі атакували Куцурубську громаду з FPV-дронів. Постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, що 1 листопада, російські війська також обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївщини.

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