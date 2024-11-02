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Російські війська знову атакували Куцурубську громаду Миколаївщини

Минулої доби, 1 листопада, російські війська вчергове атакували Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

Він зазначив, що протягом минулої доби зафіксовано два випадки обстрілів дронами типу FPV по Куцурубській громаді о 09:20 та 12:05. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 30 жовтня, російська армія шість разів атакувала з FPV-дронів Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка було пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

 

 

 

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