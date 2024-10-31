Росія шість разів атакувала FPV-дронами Миколаївщину: пошкоджено будинок та авто

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Вчора, 30 жовтня, російська армія шість разів атакувала з FPV-дронів Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено господарську споруду та автомобіль, але постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, зранку 29 жовтня російська армія з артилерії обстріляла Куцурубську громаду Миколаївщини. А також упродовж дня чотири рази атакувала FPV-дронами.

В результаті обстрілу у селі Іванівка пошкоджено приватний будинок, у селі Дмитрівка — вікна приватного будинку, господарську споруду та автомобіль, а у селі Солончаки — лінію електропередач. Постраждалих немає, ЛЕП оперативно відновили, повідомили в Миколаївській ОВА.