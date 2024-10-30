Росія обстріляла Миколаївщину з артилерії та дронів: пошкоджено будинки, автомобілі та електоромережа
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 30 жовтня, 2024
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Учора, 29 жовтня, о 08:12 та 08:25 російська армія з артилерії обстріляла Куцурубську громаду Миколаївщини. А також упродовж дня чотири рази атакувала FPV-дронами.
В результаті обстрілу у селі Іванівка пошкоджено приватний будинок, у селі Дмитрівка — вікна приватного будинку, господарську споруду та автомобіль, а у селі Солончаки — лінію електропередач (ЛЕП). Постраждалих немає, ЛЕП оперативно відновили, йдеться в повідомленні Миколаївської обласної військової адміністрації.
Також вчора, об 11:20 та 17:47 ворог з артилерії обстріляв Очаків та акваторію Очаківської громади. Внаслідок чого в Очаківі пошкоджено багатоквартирний будинок. Крім того, сталося загоряння автомобіля, яке було оперативно ліквідовано пожежниками. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що у Миколаївському районі зранку, 28 жовтня, ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільних немає.
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