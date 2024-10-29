Через російський обстріл в Очакові загорівся автомобіль
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- Даріна Мельничук
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15:35, 29 жовтня, 2024
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Вдень 29 жовтня російська армія атакувала Очаків. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль Nissan Qashqai.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що через артилерійський обстріл на одній з вулиць міста загорівся припаркований автомобіль Nissan Qashqai.
Рятувальники ліквідували пожежу площею 5 квадратних метрів. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у Миколаївській області 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня рятувальники шість разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли в регіоні. Вогонь охопив житлові будинки, гаражі та автомобіль.
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