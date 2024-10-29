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Через російський обстріл в Очакові загорівся автомобіль

В Очакові внаслідок артилерійського обстрілу загорівся автомобіль. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Очакові внаслідок артилерійського обстрілу загорівся автомобіль. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 29 жовтня російська армія атакувала Очаків. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль Nissan Qashqai. 

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що через артилерійський обстріл на одній з вулиць міста загорівся припаркований автомобіль Nissan Qashqai. 

Рятувальники ліквідували пожежу площею 5 квадратних метрів. Постраждалих немає. 

В Очакові внаслідок артилерійського обстрілу загорівся автомобіль. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Очакові внаслідок артилерійського обстрілу загорівся автомобіль. Фото: ДСНС Миколаївщини
В Очакові внаслідок артилерійського обстрілу загорівся автомобіль. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Очакові внаслідок артилерійського обстрілу загорівся автомобіль. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у Миколаївській області 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня рятувальники шість разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли в регіоні. Вогонь охопив житлові будинки, гаражі та автомобіль.

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