За минулу добу вогнеборці загасили шість пожеж: на одній постраждав чоловік

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської області

У Миколаївській області 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня рятувальники шість разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли в регіоні. Вогонь охопив житлові будинки, гаражі та автомобіль.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Двічі горіло в житловому секторі. Вранці у селищі Камʼяний міст зайнялось сіно в господарчій споруді на території приватного будинку. Загоряння приборкали вогнеборці площею 14 квадратних метрів.

Вночі у Снігурівці горіла техніка на території приватного будинку. Вогнеборці загасили пожежу на площі 100 квадратних метрів, врятували від полумʼя два житлові будинки та гараж.

Також горів припаркований легковий автомобіль Opel Vectra. Це сталося у Первомайську. Загасили займання на площі 2 квадратних метрів. На пожежі опіки отримав 28-річний чоловік. Лікарі надали йому першу допомогу, від госпіталізації він відмовився. Інші три пожежі виникли на відкритих територіях. Горіли сухостої та сміття.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, у квартирі на восьмому поверсі будинку в Миколаєві у неділю, 27 жовтня, сталась пожежа. Вона спалахнула на проспекті Миру.