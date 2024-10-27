Пожежники загасили займання на восьмому поверсі будинку в Миколаєві

У квартирі на восьмому поверсі будинку в Миколаєві у неділю, 27 жовтня, сталась пожежа.

Про інцидент повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївщини.

Пожежа в багатоквартирному будинку в Миколаєві, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа в багатоквартирному будинку в Миколаєві, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа в багатоквартирному будинку в Миколаєві, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа спалахнула в квартирі на восьмому поверсі багатоповерхівки на проспекті Миру і близько 11:00. З вікон охопленої вогнем квартири йшло полум'я.

На місце події прибули відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру.

Для гасіння рятувальники використали автодрабину і оперативно ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих немає. Причина займання з’ясовується.

Нагадаємо, у Миколаївській області за добу 26 жовтня рятувальники загасили чотири пожежі в приватному секторі.