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За добу на Миколаївщині сталось чотири пожежі: горіли приватні будинки та господарчі споруди

Пожежі у Миколаївській області 25 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 25 жовтня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі в приватному секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у місті Нова Одеса загорівся гараж, пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метри. Через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів зору та дихання.

Також вогнеборці загасили дві пожежі у Снігурівці та Первомайську. Горіло сміття на третьому поверсі триповерхового не експлуатованого будинку та дрова на території приватного сектору. Загальній площа пожеж склала понад 30 квадратних метри.

Окрім цього, ввечері вогнеборці залучались на гасіння пожежі печі в житловому будинку в селі Олександрівка Вознесенського району. Постраждалих і травмованих немає, обставини займання встановлюються.

«Завдяки вчасно вжитим заходам та професійним діям вогнеборців від знищення врятовано два житлових будинки та три господарчі споруди», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївській області 23 жовтня рятувальники ліквідували пʼять пожеж. Тричі пожежі виникали на відкритих територіях, також загорілося авто та господарчий будинок.

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