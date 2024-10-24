Пʼять пожеж виникло у Миколаєві та області за добу: горів сухостій, будинки та авто

У Миколаївській області за добу рятувальники ліквідували пʼять пожеж. Тричі пожежі виникали на відкритих територіях, також загорілося авто та господарчий будинок.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що горіла суха трава, чагарники, в одному випадку пожнивні залишки на відкритих територіях у Веснянській, Костянтинівській та Шевченківській громадах Миколаївського району. В останній громаді вогонь перекинувся на покинутий автомобіль на приватній території.

Своєю чергою у Кривоозерській громаді Первомайського району вогнеборці ліквідували пожежу господарчого будинку на площі 40 квадратних метрів.

Також пожежу двоповерхового будинку, що не експлуатуються, ліквідували на площі 150 квадратних метрів у Миколаєві.

Пожежа у Миколаївській області 23 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 23 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня вогнеборці Миколаївщини ліквідували чотири пожежі: горіли житлові будинки, автомобіль та сіно.