Пʼять пожеж виникло у Миколаєві та області за добу: горів сухостій, будинки та авто
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- Марія Хаміцевич
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11:28, 24 жовтня, 2024
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У Миколаївській області за добу рятувальники ліквідували пʼять пожеж. Тричі пожежі виникали на відкритих територіях, також загорілося авто та господарчий будинок.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що горіла суха трава, чагарники, в одному випадку пожнивні залишки на відкритих територіях у Веснянській, Костянтинівській та Шевченківській громадах Миколаївського району. В останній громаді вогонь перекинувся на покинутий автомобіль на приватній території.
Своєю чергою у Кривоозерській громаді Первомайського району вогнеборці ліквідували пожежу господарчого будинку на площі 40 квадратних метрів.
Також пожежу двоповерхового будинку, що не експлуатуються, ліквідували на площі 150 квадратних метрів у Миколаєві.
Нагадаємо, що 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня вогнеборці Миколаївщини ліквідували чотири пожежі: горіли житлові будинки, автомобіль та сіно.
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